В Киеве демонтировали две мемориальные доски - в память о чешском журналисте Юлиусе Фучике и военачальнике Красной армии Василии Тупикове.

Об этом пишет Тelegram-канал "Реальный Киев".

Также он публикует фото.

Ранее по результатам голосования в приложении "Киев-Цифровой" улицу Юлиуса Фучика решили переименовать в улицу Карла Чапека, а улицу Генерала Тупикова в улицу Андрея Мельника.

Напомним, что ранее мы писали о том, что киевляне проголосовали за новые названия улиц. Согласно результатам голосования, улицу Булгакова теперь могут переименовать в Гулака-Артемовского. Улицу Ватутина - в Территориальной обороны. Улицу Льва Толстого - в Украинских героев. А одноименную площадь - в Старокиевскую.

Также мы писали том, что станция киевского метрополитена "Площадь Льва Толстого" станет станцией "Василия Стуса", а "Минская" – "Варшавской". В Киевском городском совете был зарегистрирован соответствующий проект решения о переименовании станций в соответствии с результатами опросов.

В Харькове же демонтировали герб УССР с фасада горсовета, который сначала отказались снимать.