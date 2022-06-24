В Одессе хотят переименовать 200 улиц и переулков, и два района, но не ясно, кто и по каким критериям это будет делать. А менять таблички готовы лишь после войны.

Об этом сообщил депутат горсовета Одессы Петр Обухов по итогам заседания комиссии по дерусификации.

Топонимы, которые будут переименовывать, распределили по приоритетности. В первую очередь решили перевести названия некоторых из них с русского на украинский (Ул. Уютная - Затишна, переулок Лодочный - Човновий).

Вторая и третья очереди - декоммунизация и дерусификация названий.

При этом списка "нежелательных" для Одессы российских деятелей нет. Но зато составили "лист ожидания" со списком тех, кого следует увековечить в топонимах.

Напомним, ранее член историко-топонимической комиссии и историк Александр Бабич заявил, что новые названия улиц в Одессе будут утверждать решением горсовета без обязательных общественных слушаний.

Также сообщалось, что в Одессе с памятного знака городов-побратимов на Думской площади сняли указатели с названиями городов РФ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.