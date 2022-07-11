В Тернополе переименовали 13 улиц, названия которых имели российское или советское происхождение. Решение принял местный горсовет на внеочередном заседании 11 июля.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Улицу Чехова решили переименовать в честь Елены Телиги. Улица Пушкина получит название Защитников Украины. Вместо улицы Толстого в Тернополе теперь будет улица Евгения Мешковского (украинский военный, руководитель генерального штаба Армии УНР - Ред.).

Также переименовали:

улица Танцорова в улицу Старый Подол;

улицу Живова в улицу Торговица;

улицу Макаренко в улицу Иванны Блажкевич;

улицу Агрономическую в улицу Дарии Виконской;

улицу Гагарина в улицу Ивана Гавдиды;

улицу Достоевского в улицу Илярия Бриковича;

улицу Глинки в улицу Николая Леонтовича;

улицу Ломоносова в улицу Квитки Цисык;

улицу Чалдаева в улицу Патриарха Любомира Гузара;

улицу Бригадная (за исключением домов 12-26) в улицу Петра Батьковского;

улицу Бригадная (нумерация домов 12-26) в улицу Покровы.

Напомним, мы писали, что в Одессе планируют переименовать два района и 200 улиц.

Также мы писали, что в Харькове не хотят переименовывать улицу Пушкинскую и станцию метро "Пушкинская".