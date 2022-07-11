В Тернополе переименовали улицы. Фото: Wikimedia Commons

В Тернополе переименовали 13 улиц, названия которых имели российское или советское происхождение. Решение принял местный горсовет на внеочередном заседании 11 июля. 

Об этом сообщает пресс-служба горсовета. 

Улицу Чехова решили переименовать в честь Елены Телиги. Улица Пушкина получит название Защитников Украины. Вместо улицы Толстого в Тернополе теперь будет улица Евгения Мешковского (украинский военный, руководитель генерального штаба Армии УНР - Ред.).

Также переименовали: 

  • улица Танцорова в улицу Старый Подол;
  • улицу Живова в улицу Торговица;
  • улицу Макаренко в улицу Иванны Блажкевич;
  • улицу Агрономическую в улицу Дарии Виконской;
  • улицу Гагарина в улицу Ивана Гавдиды;
  • улицу Достоевского в улицу Илярия Бриковича;
  • улицу Глинки в улицу Николая Леонтовича;
  • улицу Ломоносова в улицу Квитки Цисык;
  • улицу Чалдаева в улицу Патриарха Любомира Гузара;
  • улицу Бригадная (за исключением домов 12-26) в улицу Петра Батьковского;
  • улицу Бригадная (нумерация домов 12-26) в улицу Покровы.

Напомним, мы писали, что в Одессе планируют переименовать два района и 200 улиц.

Также мы писали, что в Харькове не хотят переименовывать улицу Пушкинскую и станцию метро "Пушкинская".

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