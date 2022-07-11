Защитники Украины вместо Пушкина, Телига вместо Чехова. В Тернополе переименовали 13 улиц
В Тернополе переименовали 13 улиц, названия которых имели российское или советское происхождение. Решение принял местный горсовет на внеочередном заседании 11 июля.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Улицу Чехова решили переименовать в честь Елены Телиги. Улица Пушкина получит название Защитников Украины. Вместо улицы Толстого в Тернополе теперь будет улица Евгения Мешковского (украинский военный, руководитель генерального штаба Армии УНР - Ред.).
Также переименовали:
- улица Танцорова в улицу Старый Подол;
- улицу Живова в улицу Торговица;
- улицу Макаренко в улицу Иванны Блажкевич;
- улицу Агрономическую в улицу Дарии Виконской;
- улицу Гагарина в улицу Ивана Гавдиды;
- улицу Достоевского в улицу Илярия Бриковича;
- улицу Глинки в улицу Николая Леонтовича;
- улицу Ломоносова в улицу Квитки Цисык;
- улицу Чалдаева в улицу Патриарха Любомира Гузара;
- улицу Бригадная (за исключением домов 12-26) в улицу Петра Батьковского;
- улицу Бригадная (нумерация домов 12-26) в улицу Покровы.
Напомним, мы писали, что в Одессе планируют переименовать два района и 200 улиц.
Также мы писали, что в Харькове не хотят переименовывать улицу Пушкинскую и станцию метро "Пушкинская".