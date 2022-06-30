Во Львове и соседних населенных пунктах в рамках дерусификации переименовали 19 улиц, как и в других городах Украины. Решение принял горсовет на сессии. Об этом сообщил мэр Андрей Садовой в своем Телеграм-канале.

Садовой анонсировал, что это только начало.

Так, например, улица Льва Толстого стала улицей Кардинала Гузара, а Дагестанская - Гостомельской.

Полный список новых названий - на скрине:

ул. Л. Толстого – ул. Кардинала Гузара

ул. К. Брюлова – ул. Ирины Калинец

ул. П. Козланюка – ул. Героев Мариуполя

Ул. И. Сеченова – ул. Шумлянских

Ул. Н. Некрасова – ул. Юрия Руфа (Юрия Дадака)

Ул. Кибальчича – ул. Херсонская

Также две небольшие улицы возле аэропорта получили следующие названия:

Ул. Дагестанская – ул. Гостомельская

Ул. Чувашская - ул. Чернобаевская

Также в населенных пунктах ОТГ:

г. Винники

ул. В. Жуковского – ул. Александра Ванька Лагодовского

ул. И. Довганика – ул. Владимира Грабовецкого

ул. К. Циолковского – ул. Семьи Крушельницких

ул. М. Лермонтова – ул. Мирона Киприана

ул. А. Засядько – ул. Братьев Ионов

ул. Ю. Гагарина – ул. Мирослава Скорика

пгт. Рудное:

ул. В. Короленко – ул. Юрия Липы

ул. Д. Менделеева – ул. Ивана Пулюя

ул. А. Марченко – ул. Ярослава Осмомысла

ул. А. Невского – ул. Ярослава Дашкевича

ул. Ю. Гагарина – ул. Квитки Цисык

Как писала "Страна", волна переименований топонимов в украинских городах усиливается с начала войны.

Так, в Днепре сменили названия десятки улиц, которые относились к советскому прошлому. Теперь большинство из новых наименований связаны непосредственно с историей города, а часть переименованы в честь украинских художников и защитников.

В Броварах Киевской области депутаты горсовета поддержали дерусификацию топонимов. Хотя некоторые улицы местные жители хотели бы оставить с прежним названием. В частности, жители были против переименования улицы в честь украинца Короленко, писателя из Житомира.

В Кривом Роге также собрались убрать "российские" названия улиц. Как сообщил заместитель мэра города Сергей Милютин в своем Телеграм-канале, на карте Кривого Рога могут появиться улицы президента США Джо Байдена (вместо улицы поэта Пушкина), британского премьера Бориса Джонсона (вместо улицы летчика Водопьянова) и покойного сенатора Джона Маккейна (вместо Армавирской). Всего планируется несколько десятков переименований, в результате которых исчезнут также улицы Курчатова, Лермонтова и т. д.

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