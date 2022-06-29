Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что у кафе, в котором во время визита во Львов побывала Анджелина Джоли, есть юридические проблемы, и суд будет рассматривать вопрос о возможном его демонтаже.

О незаконности МАФа Садовой упомянул во время юмористического шоу "Культурная оборона".

Ведущие в шутку спросили у мэра, звал ли он на кофе Анджелину Джоли.

"Вы понимаете, в чем ее проблема? Что этот МАФ незаконный. И его мы будем демонтировать", - сказал Садовой.

Позже он уточнил, что его реплика была шуточной и распоряжений о сносе нет, хотя у МАФа и правда есть юридические проблемы.

"У МАФа через "левое" решение суда оформлено право собственности. Есть юридические проблемы, судебные процессы по этому МАФу, решение будет приниматься исключительно в пределах действующего законодательства. Последнее слово будет за судом", - пояснил он в комментарии "Сегодня".

Напомним, вслед за Анджелиной Джоли во Львов прилетел Гэндальф из "Властелина колец" и прогулялся по улицам.

Война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.

Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску

Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 28 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".