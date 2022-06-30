Львовский горсовет принял решение о запрете в городе деятельности Украинской православной церкви. Об этом сообщил автор этой инициативы, депутат от "Евросолидарности" Юрий Ломага у себя в Telegram.

Также на территории города решили запретить деятельность Украинской правоверной греко-католической Церкви "Группа Догнала".

В своих решения местные власти ссылаются на то, что УПЦ это Московский патриархат, хотя на своём соборе в конце мая УПЦ заявила о полной независимости от Русской православной церкви.

УПЦ называет решения местных властей о своём запрете незаконными.

Напомним, ранее деятельность УПЦ МП запретили в Конотопе и Броварах.

Ранее мы писали, что в Киевской области начали переводить приходы УПЦ в ПЦУ распоряжениями властей.

Тем временем война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

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