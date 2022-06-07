Патриарх Кирилл собрал синод Русской православной церкви. На повестке среди прочего ситуация после собора Украинской православной церкви и статус епархий в Крыму.

Об этом сообщают российские СМИ.

То есть на синоде и будет выработана официальная позиция РПЦ по поводу решения собора УПЦ о ее полной самостоятельности.

Отметим, 27 мая собор Украинской православной церкви осудил позицию главы РПЦ патриарха Кирилла по войне в Украине и принял решение о полной самостоятельности УПЦ.

После этого первый заместитель председателя Синодального отдела Московской патриархии по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков обвинил Украинскую православную церковь в "расколе по инициативе США".

При этом первая реакция РПЦ была более осторожная и не резкая. Ее озвучил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда.

Патриарх Кирилл также уже высказывался о решении УПЦ. По сути он его одобрил и заявил, что в РПЦ относятся к положению Украинской православной церкви с пониманием.

Также мы писали, что Симферопольская и Крымская епархии выступила против решений Собора УПЦ о независимости от РПЦ.

"Страна" разбиралась, что значат решения собора УПЦ о полной самостоятельности церкви.