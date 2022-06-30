В Харькове не хотят переименовывать улицу Пушкинскую и станцию метро, названную в честь русского классика.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в комментарии "Радио Свобода".

"В чем виноват Пушкин? Что родился Путин? Тем более Пушкин – всемирно известный поэт, так же, как и Лермонтов. Есть и другие выдающиеся поэты, писатели, художники. Не надо всех под одну расческу. Мы учились на замечательных поэмах Пушкина и Лермонтова. И Пушкинская останется Пушкинской. У нас есть улица Пушкинская, у нас есть станция метро имени Пушкина. Это пусть остается", – сказал Терехов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове не хотят убирать герб УССР со здания горсовета. Харьковский горсовет отказался демонтировать со своего здания герб, сославшись на то, что здание является памятником истории и архитектуры местного значения. Решения об этом статусе были приняты в 1972 и 1980 годах.

Однако при этом в мае в Харькове возле ТРЦ "Французский бульвар" снесли памятник русскому князю Александру Невскому. Бронзовую фигуру зацепили тросом и повалили при помощи грузовика.