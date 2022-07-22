Немецкая сеть супермаркетов Edeka переименовала "Московское" мороженое в "Киевское".

Оно продается в упаковке, на которой новое название напечатано поверх зачеркнутого старого. На пачке красной линией зачеркнута надпись Moskauer Art (в переводе - "Московский стиль", и ниже размещен текст Kiewer Art.

"Мы можем подтвердить, что это не монтаж", - сообщили в компании изданию Bild.

Впрочем, не все немецкие пользователи видят в этом бескорыстный акт поддержки Украины. Некоторые подозревают, что здесь - скорее желание увеличить продажи благодаря конъюнктуре. К тому же в долгосрочной перспективе мороженое будет называться Ice Snack Sandwich,"Киевский стиль" - лишь временное название.

Известно, что в марте сеть Edeka вместе с супермаркетами REWE и Aldi объявила о бойкоте товаров российского производства из-за войны в Украине.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как в Украине производители обновили названия продукции. Свет увидели такие названия как "Антироссийский" сыр, колбаса "Смерть москалям", а "Белорусский" хлеб, производившийся в Киеве, стал "Атаманским".

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