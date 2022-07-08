Мэр Чернигова Владислав Атрошенко, которого недавно не выпустили за границу, заявил, что его "пытаются отстранить от управления городом" ставленники президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он заявил в ходе видеообращения.

"Ваши подчиненные пытаются отстранить от управления городом и поставить своего человека путем назначения военной администрации в Чернигове. Причина проста: им мешает мэр, поддержанный почти 80% избирателей и который говорит правду и защищает интересы черниговцев, а не чиновников", - сказал он.

В связи с этим он попросил Зеленского "вмешаться в ситуацию, остановить политическую атаку отдельных подчиненных и всячески поддержать город и мэра Чернигова".

Напомним, в середине июня Атрошенко не выпустили в Польшу, где у него было запланировано подписание договора о партнёрстве. Мэр заявлял, что имел все необходимые документы для выезда.

Недавно сообщалось, что Атрошенко вновь не выпустили за границу. На этот раз он должен был поехать на конференцию по восстановлению Украины в Швейцарии, но ему не дали это сделать пограничники. После этого Атрошенко обвинил ОП, а замглавы Офиса президента ответил ему.