Получила продолжение история с невыпуском за границу мэра Чернигова Владислава Атрошенко, который не смог посетить конференцию по восстановлению Украины в Швейцарии. Мэр обвинил в этом губернатора и людей из Офиса президента.

Вскоре заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко ответил на эти обвинения.

"Мэры некоторых городов возмущаются, что их не выпускают за границу. Во-первых напоминаю для тех, кто забыл – в Украине идет ВОЙНА! Займитесь уже общинами, чтобы вас наконец-то увидели люди, а вы их проблемы. Для тех для кого сигнал не ясен найдутся другие пути, как помочь общинам и городам. Без вас", - написал Тимошенко.

Сегодня на пост Тимошенко ответил мэр Атрошенко. Он заявил, что замглавы Офиса оказывает давление на местное самоуправление и превышает должностные полномочия.

"Впечатлен вчерашним заявлением одного из заместителей главы Офиса Президента. Мы получили личное подтверждение нарушения закона. Господин чиновник расписался в препятствии исполнять служебные обязанности главе прифронтового областного центра и злоупотреблении собственным служебным положением. Признался в нарушении закона", - написал Атрошенко.

Он говорит, что после поста Тимошенко ему позвонили европейские партнеры, которые были шокированы заявлением.

Напомним, что в середине июня Атрошенко не выпустили в Польшу, где у него было запланировано подписание договора о партнёрстве. Мэр заявлял, что имел все необходимые документы для выезда.

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