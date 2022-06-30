"Страна" побывала в подвале школы села Ягодное на Черниговщине, где российские солдаты держали в плену несколько сотен местных жителей.

Так, по словам Светланы, которая прожила в подвале фактически месяц, россияне удерживали их в условиях полной антисанитарии, практически без еды и воды.

"Это сейчас в подвале прохладно, а когда здесь было несколько сотен человек - вообще дышать нечем было, плюс, сами понимаете, какой запах. Теснота и духота. Люди размещались везде: в коридоре, в комнате. Ни прилечь, ни сесть удобно невозможно. Туалет на улице, и то россияне по настроению выпускали нас сходить раз в день, а бывало, что вообще нельзя было выходить", - сказала Светлана.

Она добавила, что самому маленькому заложнику было всего полтора месяца.

"Мы писали, сколько в какой комнате детей, а также вели свой календарь на дверях одной из комнат подвала. Слева фамилии тех жителей, кого расстреляли россияне, а справа - фамилии пожилых людей, которые умерли в подвале. По-моему, их было 10. Тела погибших россияне не давали сразу выносить. Хоронили по несколько человек в одну могилу. Когда россияне отпустили пойти похоронить, люди пошли на кладбище, а их обстреляли прямо во время похорон. По-моему, трое или четверо тогда получили ранения", - сообщила Светлана.

Кроме этого, Светлана сообщила, что российские солдаты давали им читать свои газеты.

"Бросали ещё читать свои газеты, говорили постоянно, что они якобы уже захватили Киев, Чернигов и Харьков. А в конце марта в один из дней было очень громко на улице. Вокруг все взрывалось, через некоторое время мы услышали, как гудит техника и поняли, что россияне отступают. Мы очень обрадовались", - вспоминает женщина.

Война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

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