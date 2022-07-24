Россия продолжает обстреливать приграничные районы Сумской и Черниговской областей, говорится в свежем заявлении Государственной пограничной службы Украины.



Вчера в этом районе противник применял авиацию, ствольную артиллерию, минометы и гранатометы. Под огнем оказались 6 громад Сумской области, а также Новгород-Северская громада Черниговщины.

В результате обстрела погиб один гражданский в Белопольской громаде.

По территории Николаевской громады два вражеских самолета выпустили 10 неуправляемых авиационных ракет.

По Краснопольской громаде зафиксировано полсотни "приходов" из САУ.

Скриншот: Facebook/Державна прикордонна служба України

Война в Украине продолжается уже 151-й день. "Страна" следит за главными новостями 24 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 150-го дня войны. На Донбассе противник подошел вплотную к Северску. Россияне нанесли удар по Одесскому торговому порту. На захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей издали "указы" о создании "избирательной комиссии" для проведения "референдума по присоединению к России". В США, отвечая на вопрос, будут ли Украине предоставлять ракеты дальностью 300 километров, ответили отрицательно.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как происходит мобилизация в Украине, почему повестки раздают на улицах, кого призывают в ВСУ и за сколько "отмазывают".