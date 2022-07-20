Управление стратегических коммуникаций ВСУ записало видеообращение к военным Беларуси с призывом не участвовать во вторжении в Украину.

Видео опубликовано в социальных сетях.

"Оставайтесь дома, не исполняйте преступные приказы. Не делайте наши народы врагами. Ваше будущее и будущее ваших детей зависит только от вас самих", - говорится в обращении.

В нем также сказано, что украинцы готовы принять белорусов с распростертыми объятиями, если те придут с миром. Если же они нападут - Украина будет защищаться.

"Если вас каким-то образом заставят пересечь белорусско-украинскую границу с оружием в руках, не применяйте свое оружие, остановитесь, опустите стволы вниз и подождите ВСУ. В этом случае никто по вам стрелять не будет", - говорится в обращении.

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