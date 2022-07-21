Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о фактическом признании статуса Крыма, "ДНР" и "ЛНР".

Об этом лидер соседней страны заявил в интервью агентству France Presse.

По словам Лукашенко, Беларусь сотрудничает с упомянутыми регионами.

"Надо будет - признаем. Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. А это все болтовня: почему там Лукашенко признал - не признал. Надо - признаем указом президента", - сказал он.

Напомним, накануне войны Россия признала "ДНР" и "ЛНР".

В конце июня "республики" признала Сирия. Таким образом Сирия стала второй после РФ страной, признавшей эти "республики".

А неделю назад в КНДР заявили о признании "ДНР" и "ЛНР".