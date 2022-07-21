Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что именно он, а не глава Кремля Владимир Путин, первым предложил создание "общеславянского государства".

"Это я мечтал о славянском государстве. Они проталкивали идею в свое время "русского мира". Это я всегда с 1990-х годов говорил о том, что есть славянские государства. Я видел там и поляков, словаков, болгар и прочих", - заявил Лукашенко в ответ на вопрос журналиста информагентства "Франс Пресс" о том, не мечтает ли Путин построить "славянское государство".

Напомним, ранее Лукашенко призывал Украину сесть за стол переговоров с Россией и согласиться, что Киев "не будет угрожать никогда России и не будет иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать России".

Также президент Беларуси признал, что его страна поддерживает Россию в войне против Украины. Он сказал, что будет продолжать оказывать поддержку Путину, поскольку они союзники и у стран есть единая армия.