Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Украину сесть за стол переговоров с Россией.

"Сесть за стол переговоров и согласиться, что они не будут угрожать никогда России и не будут иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать России. А денацификация - это философия", - заявил Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что его страна поддерживает Россию в войне против Украины. Также он сказал, что будет продолжать оказывать поддержку Путину, поскольку они союзники и есть единая армия.

Тем временем война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему в армиях Украины и России нарастают проблемы с беспилотниками и как их будут решать.