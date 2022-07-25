Александр Лукашенко дал указание вооружить сотрудников Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Об этом он заявил во время того, как заслушал доклад от начальника госинспекции Юрия Тертеля, сообщает "БелТа".

"Встречаясь с министром по чрезвычайным ситуациям я ему поручил, чтобы среди крепких надежных мужиков мы могли, не дай бог тяжелые времена, создать хорошее военное подразделение. Все-таки там служат тысяча ребят спасателей. Это подготовленные умные ребята.

Мы договорились, что в течение некоторого времени, а этот вопрос уже решен, мы будем иметь там несколько тысяч подготовленных бойцов на случай, если.

Ну, у тебя вся инспекция должна быть готова стать под ружье, не дай бог. Этот фактор нужно иметь в виду. Тем более там особо и вооружать нечего. Если нужно будет довооружить - довооружим", -сказал Лукашенко.

Также он сказал, что перед этим людей нужно подготовить, проводить учения.

Ранее Лукашенко признал, что Беларусь поддерживает Россию в войне против Украины.

Также мы писали, что Украина готовится к худшему сценарию, по которому Владимир Путин может "дожать" президента Беларуси Александра Лукашенко. Тогда белорусская армия может начать наступление на северные или западные области Украины. Об этом сказал первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.