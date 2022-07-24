Украина готовится к худшему сценарию, по которому Владимир Путин может "дожать" президента Беларуси Александра Лукашенко.

Тогда белорусская армия может начать наступление на северные или западные области Украины.

Об этом в интервью изданию "Телеграф" сказал первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.

Енин отметил, что Украина готовится к вторжению армии Беларуси в северные и западные области.

"Беларусь - это младшая сестричка России. Белорусские власти уже предоставили свою территорию и для транзита войск, и для ракетно-артиллерийских обстрелов, и для лечения раненых, и даже для вывоза награбленного Россией. По всем законам войны, Беларусь уже давно присоединилась к военной агрессии. Белорусский диктатор всячески избегает более активного втягивания в российскую войну против Украины, но нам не нужно успокаивать себя, что ему это будет удаваться бесконечно. Исходить из худших сценариев", - заявил замминистра внутренних дел.

Енин также добавил, что Украина готовится к этому – организует сотни дополнительных блокпостов. Также происходит усиление инженерного оборудования обороны и Киева, и Киевской области, а также других смежных с Беларусью областей. Также полиция проводит операции по выявлению коллаборантов среди местных жителей.

"На Черниговщине, по которой прошли сотни танков и бронемашин противника… Даже там, где видели расстрелы местного населения, изнасилования, ограбления, находятся люди, готовые оправдать российскую агрессию. Которые призывают к диалогу с российскими властями. Еще и активно распространяют свои взгляды среди односельчан. Мы нашли уже не один схрон, вероятно, подготовленный при участии местного населения", - объяснил Енин.

Он также добавил, что полиция разыскивает ДРГ. По словам Енина, это могут быть даже люди, хорошо говорящие на украинском языке.

Напомним, президент Беларуси признал, что его страна поддерживает Россию в войне против Украины. Он сказал, что будет продолжать оказывать поддержку Путину, поскольку они союзники и у стран есть единая армия.

Ранее мы писали, что по мнению украинского военного эксперта Олега Жданова, президент РФ Владимир Путин может убить белорусского президента Александра Лукашенко, если тот не вступит в войну против Украины.