Паромная переправа у Антоновского моста под Херсоном, которую россияне возвели после ударов по мосту, уже заработала.

Соответствующее видео публикуют российские СМИ.

Судя по кадрам, военные машины с надписями "Z" перевозят рядом с гражданскими авто на украинских номерах.

Напомним, Антоновский мост обстреливали две недели назад, также ВСУ нанесли удары по Антоновскому мосту в ночь на 27 июля.

Мы также публиковали наиболее полное видео попаданий по Антоновскому мосту. Судя по кадрам, прилеты пришлись по одному из участков. Видно около 10 пробоин. Сам мост не обрушился.

Также мы показывали первые фото понтонной переправы россиян.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.