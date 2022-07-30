В Херсонской области российские военные, скорее всего, установили два понтонных моста и запустили систему паромов в качестве замены для мостов, поврежденных недавними ударами Украины.

Об этом сообщает утренняя сводка британского Минобороны на основе данных разведки, посвященной происходящему на оккупированных территориях Украины:

В сообщении говорится, что Украина, вероятно, успешно отразила отдельные попытки наступления российских военных вдоль давно установившейся линии фронта в районе Донецка;

На недавно оккупированных территориях на юге Украины установленные Россией власти испытывают все возрастающее давление со стороны Москвы. От них требуется укрепить контроль над регионом и подготовиться к "референдумам" о присоединении к России.

Россия в настоящее время классифицирует власти оккупированных территорий как "военно-гражданские администрации". Местные власти, вероятно, принуждают жителей раскрывать личные данные для составления списков избирателей.

Как писала "Страна", ночью 27 июля ВСУ нанесли удары по Антоновскому мосту в Херсоне. Движение по нему после обстрела перекрыли.

После этого российские военные начали строить понтонную переправу через реку Ингулец под Херсоном.

Тем временем война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.

К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются

Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.

Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.