Бывшему участнику теробороны Херсона сообщили о подозрении за пособничество России.

Об этом сообщает Нацполиция в своем Телеграм-канале.

В июне подозреваемый, находясь в оккупированном Херсоне, через СМИ призвал военнослужащих ВСУ и местных жителей Херсона сдаться и поддержать врага и передавал оккупационным властям данные об участниках ТрО, заявили в Нацполиции.

В то же время он обращался к военнослужащим ВСУ, теробороны, резервистам, чтобы те сложили оружие, добавили правоохранители.

Ранее сообщалось, что власти Никопольского района предлагают местным жителям за 100 долларов задерживать "пособников оккупантов".

Также писали, что депутату Ковалеву из Херсона сообщили о подозрении в госизмене.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.