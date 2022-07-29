Российский писатель Армен Гаспарян и политтехнолог Тимофей Сергейцев получили подозрение от СБУ как "идеологи денацификации".

"Они объявлены в международный розыск, и теперь они стали невъездными в цивилизованные страны мира", сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ напоминают, что Гаспарян написал книгу "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков", а Сергейцев, как заявляют в СБУ, являлся автором антиукраинских публикаций (после вторжения РФ он написал статью, в которой призывал установить контроль над Украиной и лишить ее суверенитета).

"Он продвигал идеи о несостоятельности нашего государства к дальнейшему существованию, неполноценности и второсортности украинской нации, а также о необходимости ее уничтожения", - сообщили в СБУ.

Гаспарян и Сергейцев подозреваются сразу по ряду статей:

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 442 (геноцид).

Обвинительные акты направлены в суд.

Как писала "Страна", СБУ задержала с поличным бывшего налоговика, который продавал украинские паспорта российским шпионам.

Также мы сообщали, что СБУ задержала известного правозащитника Владимира Чемериса.

Тем временем война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.