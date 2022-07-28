Служба безопасности Украины разоблачила бывшего сотрудника налоговых органов, торговавшего украинскими паспортами.

Об этом сообщает Telegram-канал спецслужбы.



Сообщается, что бывший налоговик перебрался из Донецка в Харьков и организовал там изготовление поддельных украинских паспортов для последующей продажи их иностранцам.

По информации украинских силовиков, в числе клиентов задержанного мошенника были и россияне, использовавшие украинские паспорта для шпионажа в пользу Москвы, передавая туда некие разведданные.

По данным следствия, в изготовлении фейковых документов злоумышленнику помогали знакомые сотрудники украинской полиции. Начальная цена поддельного паспорта гражданина Украины составляла около 4 тысяч долларов.

Задержали производителя фальшивых документов с поличным в тот момент, когда тот забирал у одного из клиентов остаток суммы за уже подготовленный и заполненный бланк паспорта гражданина Украины.

Ранее мы писали, что в Киеве мошенник под видом перевозчика выманивал у людей деньги за эвакуацию из зоны боевых действий и исчезал.

Также "Страна" сообщала, что в Киеве задержали бывшего народного депутата по подозрению в вымогательстве взятки в размере 10 тысяч долларов за влияние на суд.