В Киеве на взятке задержали экс-нардепа, который за $10 тысяч обещал "порешать" с судьями. Фото
В Киеве задержали бывшего народного депутата по подозрению в вымогательстве взятки в размере 10 тыс. долларов за влияние на суд.
Об этом сообщает прокуратура.
Деньги он якобы требовал у представителя предприятия для получения "нужного" решения в суде Киева, а потом и в апелляционной инстанции.
Его задержали с поличным при получении части неправомерной выгоды в размере 92,5 тыс. гривен.
Имя экс-нардепа не называется, сообщается только, что он был депутатом III созыва парламента. "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщает, что задержанный - Артур Билоус, который был нардепом III созыва Верховной Рады от "Народно-демократической партии".
Ранее суд отпустил под личное обязательство лидера партии "Наш край" Мазурчака, подозреваемого в мошенничестве.
А подозреваемый во взятке нардеп Сергей Кузьминых (Слуга народа" продолжает работать и каждую неделю выдает по резонансному законопроекту.
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