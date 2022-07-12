В Киеве задержали бывшего народного депутата по подозрению в вымогательстве взятки в размере 10 тыс. долларов за влияние на суд.

Об этом сообщает прокуратура.

Деньги он якобы требовал у представителя предприятия для получения "нужного" решения в суде Киева, а потом и в апелляционной инстанции.

Его задержали с поличным при получении части неправомерной выгоды в размере 92,5 тыс. гривен.

Имя экс-нардепа не называется, сообщается только, что он был депутатом III созыва парламента. "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщает, что задержанный - Артур Билоус, который был нардепом III созыва Верховной Рады от "Народно-демократической партии".

Ранее суд отпустил под личное обязательство лидера партии "Наш край" Мазурчака, подозреваемого в мошенничестве.

А подозреваемый во взятке нардеп Сергей Кузьминых (Слуга народа" продолжает работать и каждую неделю выдает по резонансному законопроекту.

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