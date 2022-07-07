"Военный комиссар" аннексированного Крыма Юрий Лымарь был задержан по подозрению во взяточничестве.

Об этом сообщает ФСБ.

"Установлено, что военный комиссар Республики Крым за денежное вознаграждение давал незаконные поручения своим подчиненным об освобождении граждан от призыва на военную службу", - заявляет ФСБ.

Под следствием также находятся военкомы нескольких крымских городов по такому же обвинению.

Ранее мы писали, что в России арестовали директора центра Российской академии ракетных и артиллерийских наук Андрея Грудзинского, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве.

Также мы писали, что ФСБ заявила о задержании двух жителей Херсона по обвинению в подрыве авто местного чиновника-коллаборанта. Его автомобиль был поврежден закрепленной на дереве взрывчаткой. После взрыва пострадавшего госпитализировали с ранениями обеих ног.

И что на Северном флоте России из выделенных на ремонт зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Кинжал", "Ураган" и "Крепость" 1 миллиарда рублей украли более 692 миллионов рублей, то есть почти 70%.