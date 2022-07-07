В Москве арестовали директора центра Российской академии ракетных и артиллерийских наук Андрея Грудзинского. Об этом пишут российские СМИ.

Грудзинского обвиняют в особо крупном мошенничестве. Пока его арестовали до 22 августа 2022 года.

"Грудзинский занимает должность директора научного центра высоких технологий создания вооружения военной и специальной техники ФГБУ "Российская академия ракетных и артиллерийских наук", - сообщили в суде.

Напомним, что ранее мы писали, что в России через три дня после задержания за госизмену умер ученый, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрий Колкер.

Также мы писали о том, что на Северном флоте России из выделенных на ремонт зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Кинжал", "Ураган" и "Крепость" 1 миллиарда рублей украли более 692 миллионов рублей, то есть почти 70%.

Об этом говорилось в расследовании газеты "Коммерсант". Уголовное дело по факту особо крупного мошенничества в РФ расследуется с лета 2019 года. Его фигурантами являются военные и руководители спецзаводов.