В Киеве раскрыли преступную группу, организовавших схему вербовки социально незащищенных граждан для трудового рабства.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По результатам досудебного расследования Дарницкой окружной прокуратурой города Киева утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении шести участников преступной группы (ч. 3 ст. 149 УК Украины).

Участники группы на ж/д вокзалах Киева, Днепра и Одессы вербовали граждан, находившихся в сложных жизненных условиях без постоянного места жительства. Потерпевшим обещали работу на агропредприятии в днепропетровской области, зарплату от 3000 до 4000 грн. в месяц, бесплатное жилье и питание.

Людей расселяли в полуразвалившиеся дома без условий для проживания и заставляли безвозмездно работать по 12-16 часов в сутки на самых тяжелых работах.

Также злоумышленники обманным путем отбирали у потерпевших мобильные телефоны и паспорта, а обещанные деньги не выплачивали. В случае попытки самовольно покинуть агропредприятие людям угрожали физической расправой.

Правоохранители провели 18 обысков, в том числе по адресам агропредприятия и домах, где содержали людей. На момент обысков на территории агропредприятия в трудовом рабстве находились 120 человек, которые были освобождены.

Участников преступной схемы задержали на месте в порядке ст. 208 УПК РФ. Согласно решениям судей во время досудебного расследования все подозреваемые взяты под стражу с залогом в размере от 454 тыс. гривен до 3,4 млн гривен. Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что правоохранители задержали преступную группу, которая продавала женщин в сексуальное рабство. Незаконный бизнес организовали четверо граждан Украины. Двое из них вербовали девушек на территории Украины, обещая высокооплачиваемую работу за границей, а двое других (проживали в Польше) привлекали их к предоставлению интимных услуг в соседней стране.

Также в ЕС разоблачили интернет-платформу где украинских беженцев разыскивали в соцсетях и обманом пытались продать их в сексуальное и трудовое рабство. Разоблачить сеть удалось благодаря координации правоохранителей из 14 стран ЕС и Европола.