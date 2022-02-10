Во Львове гражданин Германии вербовал в сексуальное рабство молодых женщин, которые оказались в беде и очень нуждались в деньгах. Подозреваемого задержали в доме, где он снимал жилье.

Об этом сообщает ТСН.

35-летний иностранец снял квартиру и там проводил собеседования с претендентками. Правоохранители рассказали, что в рабство к немцу попали пять женщин в возрасте от 20 до 28 лет. Полицейские, пограничники и миграционная служба несколько дней выслеживали торговца людьми. Задержание подозреваемого прошло в доме, где он снимал жилье.

"За действия иностранного гражданина предусматривается ответственность от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 297 тысяч гривен", — рассказал начальник управления миграционной полиции ГУНП во Львовской области Сергей Молотов.

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