Две украинки в Киевской области вербовали женщин для сексуальной эксплуатации за границей. Жертв выбирали среди неблагонадежных и малоимущих семей. В Турцию их переправляли через столичный аэропорт.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины у себя на странице в Facebook.

В ходе проведения мероприятий правоохранители установили, что в целях личного обогащения гражданки на территории Киевской области осуществляют подбор и вербовку женщин из числа неблагонадежных и малообеспеченных семей. Они обманным путем, используя уязвимое состояние девушек, переправляли их в Турцию для предоставления услуг сексуального характера.

Во время обысков у двух женщин правоохранители изъяли не только вещественные доказательства схемы преступлений, но и более 3 кг каннабиса. Обеим женщинам предъявлено подозрение в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним ранее "Страна" писала, что пограничники нашли списанный самолет, на котором контрабандисты собирались переправлять сигареты.

Также, мы рассказали, что разоблачили пограничников-взяточников, которые за деньги помогали контрабандистам на Закарпатье.