В Киеве иностранец изнасиловал студентку. Фото: открытые источники

Киевские правоохранители задержали мужчину за изнасилование девушки в Софиевской Борщаговке. Преступник издевался над несчастной около трех часов.

Об этом сообщает в Facebook полиция Киевской области в понедельник, 31 января.

По данным полиции, две студентки в ночном клубе познакомились с 26-летним гражданином Республики Камерун и решили продолжить знакомство в квартире мужчины, где молодой человек совершил в отношении одной из девушек действия сексуального характера. 28 января около 07.00 утра в полицию о факте изнасилования сообщил дежурный врач Киевской клинической больницы, куда была доставлена ​​девушка.

"Около 3 часов выходец из Камеруна издевался над 21-летней девушкой. Сейчас же мужчина задержан. За изнасилование ему грозит до 5 лет лишения свободы", – рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Правоохранители проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установили и задержали злоумышленника в соответствии со ст.208 УПК Украины. По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст.152 ("Изнасилование") Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

В Киеве задержали иностранца за изнасилование студентки

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве правоохранители задержали 62-летнего мужчину, который в течение двух дней незаконно удерживал и насиловал 25-летнюю девушку. Так как девушка пыталась сопротивляться, мужчина бил ее, душил и поджигал волосы.

Также мы писали, что в Черкасской области в Новый год изнасиловали 15-летнюю девочку. Подозреваемого задержали.

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