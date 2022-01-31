Киевские правоохранители задержали мужчину за изнасилование девушки в Софиевской Борщаговке. Преступник издевался над несчастной около трех часов.

Об этом сообщает в Facebook полиция Киевской области в понедельник, 31 января.

По данным полиции, две студентки в ночном клубе познакомились с 26-летним гражданином Республики Камерун и решили продолжить знакомство в квартире мужчины, где молодой человек совершил в отношении одной из девушек действия сексуального характера. 28 января около 07.00 утра в полицию о факте изнасилования сообщил дежурный врач Киевской клинической больницы, куда была доставлена ​​девушка.

"Около 3 часов выходец из Камеруна издевался над 21-летней девушкой. Сейчас же мужчина задержан. За изнасилование ему грозит до 5 лет лишения свободы", – рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Правоохранители проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установили и задержали злоумышленника в соответствии со ст.208 УПК Украины. По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст.152 ("Изнасилование") Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве правоохранители задержали 62-летнего мужчину, который в течение двух дней незаконно удерживал и насиловал 25-летнюю девушку. Так как девушка пыталась сопротивляться, мужчина бил ее, душил и поджигал волосы.

Также мы писали, что в Черкасской области в Новый год изнасиловали 15-летнюю девочку. Подозреваемого задержали.