Правоохранители освободили из трудового рабства 60 человек. Все эти люди содержались в бараках и привлекались к работе на сельско-хозяйственных угодьях в Днепропетровской области. Об этом сообщает МВД.

По данным правоохранителей, из работодателями были фермеры из Петриковского и Магдалиновского района Днепропетровской области, в собственности которых было 500 гектаров земли. Для обработки полей и сбора урожая овощей они заманивали работников хорошей зарплатой, а на деле селили людей в бараки и платили только часть обещанных средств.

За организацию преступной деятельности задержаны трое злоумышленников - 64, 50 и 40 лет. 19 сентября по местами их проживания, работы и в автомобилях прошли обыски с участием полицейских управления уголовного розыска по силовой поддержке спецподразделения КОРД. Правоохранители изъяли оружие, патроны, паспорта рабочих, документацию, банковские карточки, деньги и три автомобиля. На момент следственных мероприятий в бараках находились 60 человек, которые подвергались трудовой эксплуатации.

Ранее "Страна" писала о том, что банда из Днепра держала в трудовом рабстве 120 человек.

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