Банда из Днепра держала в трудовом рабстве 120 человек
120 человек освободили из трудового рабства правоохранители во время масштабной спецоперации по разоблачению преступной группы, которая организовала незаконную схему торговли людьми для трудовой эксплуатации. По результатам проведения 18 обысков в помещениях и в автомобилях фигурантов изъяты вещественные доказательства их преступной деятельности.
Об этом сообщает Нацполиция.
Злоумышленники действовали на территории Киева и Днепропетровской области. По словам главы столичной полиции Ивана Выговского, они предлагали гражданам якобы официальное трудоустройство на агропромышленном предприятии в Днепропетровской области.
"Пострадавших подыскивали на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы. Потенциальных сотрудников "работодатели" обещали обеспечить жильем, питанием и заработной платой от 3000 до 4000 гривен в месяц. Завербованных на работу лиц правонарушители доставляли на микроавтобусах и расселяли в полуразрушенных домах, где отсутствовали надлежащие условия для проживания. Рабочих заставляли работать от 12 до 16 часов в производственно-складских помещениях и на полях в сезон сбора урожая. Питание граждане получали из испорченных продуктов, а обещанные деньги им вообще не выплачивались", - рассказал Выговской.
Попытки работников самовольно покинуть территории предприятия жестко пресекались. Преступная группа состояла из четверых мужчин и женщины. Все они уроженцы Днепропетровской области.
Им уже сообщили о подозрении, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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