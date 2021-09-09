120 человек освободили из трудового рабства правоохранители во время масштабной спецоперации по разоблачению преступной группы, которая организовала незаконную схему торговли людьми для трудовой эксплуатации. По результатам проведения 18 обысков в помещениях и в автомобилях фигурантов изъяты вещественные доказательства их преступной деятельности.

Об этом сообщает Нацполиция.

Злоумышленники действовали на территории Киева и Днепропетровской области. По словам главы столичной полиции Ивана Выговского, они предлагали гражданам якобы официальное трудоустройство на агропромышленном предприятии в Днепропетровской области.

"Пострадавших подыскивали на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы. Потенциальных сотрудников "работодатели" обещали обеспечить жильем, питанием и заработной платой от 3000 до 4000 гривен в месяц. Завербованных на работу лиц правонарушители доставляли на микроавтобусах и расселяли в полуразрушенных домах, где отсутствовали надлежащие условия для проживания. Рабочих заставляли работать от 12 до 16 часов в производственно-складских помещениях и на полях в сезон сбора урожая. Питание граждане получали из испорченных продуктов, а обещанные деньги им вообще не выплачивались", - рассказал Выговской.

Попытки работников самовольно покинуть территории предприятия жестко пресекались. Преступная группа состояла из четверых мужчин и женщины. Все они уроженцы Днепропетровской области.

Им уже сообщили о подозрении, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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