Суд заключил в СИЗО на два месяца пятерых участников преступной группы, которые удерживали в трудовом рабстве социально незащищенных граждан. В качестве альтернативы судом установлен залог в размере от 454 тысяч гривен до 1,36 млн для троих человек, и для еще двоих - в размере 3,4 млн гривен.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

Уголовное дело против преступной группы открыто по ч. 2 ст. 149 УК Украины (Торговля людьми). Санкция задействованной статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, злоумышленники действовали на территории Киева и Днепропетровской области. По словам главы столичной полиции Ивана Выговского, они предлагали гражданам якобы официальное трудоустройство на агропромышленном предприятии в Днепропетровской области, а также жилье и зарплату от 3000 до 4000 гривен в месяц. На самом деле их расселяли в полуразрушенных домах без элементарных условий для проживания. Рабочих заставляли работать от 12 до 16 часов, кормили испорченными продуктами, а обещанные деньги не выплачивались. При этом попытки работников самовольно покинуть территории предприятия жестко пресекались. Преступная группа состояла из четверых мужчин и женщины. Все они уроженцы Днепропетровской области.

Ранее "Страна" писала о том, что по дороге домой с заработков в Кирилловке житель Мелитополя попал в трудовое рабство.

Также мы сообщали, что в российском Новосибирске женщина нашла в упаковке с помидорами записку "Помогите, мы в рабстве".