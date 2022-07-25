Экс-министр юстиции Александр Лавринович сказал "Стране", что узнал от нашего корреспондента информацию о получении им и экс-главой МИД Константином Грищенко подозрений от ГБР в госизмене за подписание "Харьковских соглашений".

Лавринович говорит, что сейчас находится за границей и никаких уведомлений о подозрении не получал.

"Интересная новость. Спасибо, что сообщили. Никакого сообщения о подозрении я не получал, вообще ничего я об этом не знал. Тогда получается интересная ситуация. То есть у нас международные договоры по Конституции подписывает президент, ратифицирует Верховная Рада, а виноваты в этом два министра? А почему только два, а не все 28, которые были в том правительстве? К тому же, "Харьковские соглашения" действительны и сегодня. Никаких вопросов к закону о его ратификации нет? Кто-то просто выбрал две фамилии, которые при принятии ни на что влиять не могли. Это за гранью здравого смысла. Направляемся к правовому государству просто с космической скоростью", - сказал экс-министр.

По словам Лавриновича, он не понимает, с чем связано подозрение в госизмене.

"Что делать с этим, сейчас подумаю. Даже не знаю, какими законными методами можно противодействовать такому невежеству, еще и во время войны. Я думал, вершина идиотизма была тогда, когда мне пришлось провести две недели в СИЗО (Лавриновича арестовали в 2017 году по подозрению в захвате власти из-за возврата Конституции 1996 года в 2010 году - Ред.), пока Апелляционный суд не признал, что подозрение не обоснованно и отсутствует уголовное правонарушение. Сейчас, значит, вторая серия. Я не знаю, как это, даже без сообщения… Хотя почему я удивляюсь, право в стране отсутствует как явление", - сказал "Стране" Лавринович.

Отметим, что сегодня экс-замминистра иностранных дел (занимался в 2010 году харьковскими соглашениями) Руслан Демченко был снят с должности первого замсекретаря СНБО.

Напомним, что в мае ГБР получила добро на заочное следствие по экс-премьеру Николаю Азарову за подписание "Харьковских соглашений".