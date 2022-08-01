В Херсонской области ВСУ освободили уже 46 населенных пунктов, которые были под оккупацией РФ. В основном - на севере области, там где она граничит с Днепропетровской.

Об этом сообщил и.о. Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий во время онлайн-брифинга.

Также освободили несколько населенных пунктов на юге, на границе с Николаевской областью.

Как рассказали в ОВА, на деоккупированной территории есть села, которые разрушены практически на 90%. Они постоянно обстреливаются, а население оттуда выехало.

Дмитрий Бутрий призвал жителей Херсонщины эвакуироваться в более безопасные регионы.

Напомним, что ранее советник главы офиса президента Алексей Арестович сообщил о подготовке Россией наступления на юге Украины.

Также мы писали, что в захваченном Херсоне пытаются восстановить Антоновский мост, пока ВСУ уничтожают идущее с Крыма подкрепление.

Тем временем СБУ раскрыла детали подготовки Россией "референдума" в Херсонской области и назвала основных организаторов.

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