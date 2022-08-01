В оккупированном Херсоне россияне захватили верфь ООО "Смарт-Меритайм Груп", бенефициаром которой является экс-нардеп Вадим Новинский.

Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

По ее информации, военные РФ не допускают администрацию и работников на территорию верфи.

Также сообщается, что в акватории верфи находится турецкое судно с экипажем, судьба которого на данный момент неизвестна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.