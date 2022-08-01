Украина намерена вернуть оккупированные территории военно-дипломатическим путем: сначала нанести военное поражение армии РФ, а затем заключить соглашение.

Об этом написал секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter.

"Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают "полезные идиоты" Путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем. Сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия. Единственный язык, который понимают рашисты", - заявил Данилов.

Отметим, что данный тезис не впервые озвучивается украинской властью. Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба также заявлял, что Киев не намерен вести переговоры о мире с Москвой без поражения врага.

Россия также повышает ставки. Пару недель назад помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что после возобновления украино-российских переговоров, условия РФ будут "совершенно другие".

А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал завершить войну переговорами между РФ и США.

Война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 158-го дня войны. Беларусь продлила проверку боевой готовности своей армии для сковывания украинских сил на границе. Генштаб сообщил, что противник перебрасывает силы из-под Славянска на Запорожье. В ходе ракетной атаки на Николаев погиб один из богатейших людей Украины – основатель агропромышленной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Россияне заявили, что в Севастополе самодельный дрон сбросил взрывное устройство на штаб-квартиру Черноморского флота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.