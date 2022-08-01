Данилов заявил, что Киев готов к переговорам с РФ после нанесения поражения армии РФ
Украина намерена вернуть оккупированные территории военно-дипломатическим путем: сначала нанести военное поражение армии РФ, а затем заключить соглашение.
Об этом написал секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter.
"Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают "полезные идиоты" Путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем. Сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия. Единственный язык, который понимают рашисты", - заявил Данилов.
Отметим, что данный тезис не впервые озвучивается украинской властью. Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба также заявлял, что Киев не намерен вести переговоры о мире с Москвой без поражения врага.
Россия также повышает ставки. Пару недель назад помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что после возобновления украино-российских переговоров, условия РФ будут "совершенно другие".
А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал завершить войну переговорами между РФ и США.
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