Поскольку России нужны гарантии безопасности, войну в Украине можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой.

Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего визита в Румынию, передает Euronews.

"Необходима новая стратегия, которая должна быть сосредоточена на мирных переговорах, а не на попытках выиграть войну", - заявил Орбан.

Он сказал, что западная стратегия в отношении Украины строится на четырех исходных предположениях - что Украина может выиграть войну против России с помощью оружия НАТО, что санкции ослабят Россию и дестабилизируют ее руководство, что санкции навредят России больше, чем Европе, и что весь мир поддержит Европу.

Орбан заявил, что эта стратегия потерпела неудачу, поскольку правительства в Европе рушатся "как костяшки домино", цены на энергоносители резко выросли, и теперь нужна новая стратегия.

"Мы сидим в машине, у которой проколоты все четыре колеса: совершенно ясно, что так войну не выиграть", — сказал Орбан.

Он заметил, что таким образом Украина никогда не выиграет войну "просто потому, что российская армия имеет ассиметричное превосходство".

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об отсутствии смысла в переговорах с Украиной и обвинил США в желании столкнуть РФ и Европу.

А украинский министр Дмитирй Кулеба заявил, что Киев не намерен вести переговоры о мире с Москвой без поражения врага.

Война в Украине продолжается уже 151-й день. "Страна" следит за главными новостями 24 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 150-го дня войны. На Донбассе противник подошел вплотную к Северску. Россияне нанесли удар по Одесскому торговому порту. На захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей издали "указы" о создании "избирательной комиссии" для проведения "референдума по присоединению к России". В США, отвечая на вопрос, будут ли Украине предоставлять ракеты дальностью 300 километров, ответили отрицательно.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как происходит мобилизация в Украине, почему повестки раздают на улицах, кого призывают в ВСУ и за сколько "отмазывают".