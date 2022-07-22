Президент России Владимир Путин считает, что США забудут об Украине.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает New York Times.

"Взгляд Путина на американцев таков, что мы всегда страдаем от синдрома дефицита внимания и отвлекаемся на что-то другое", – заявил Бернс.

"И я думаю, что сейчас он ошибается", — сказал он, добавив, что трудно понять стратегические решения Путина, не понимая его отношение к риску.

"Он безжалостно подозрителен, всегда настроен на уязвимости, которыми он может воспользоваться", — добавил Бернс.

Бернс сказал, что Путин в последнее время полагается на все более узкий круг советников и что противодействие не способствует их карьере.

Война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему в армиях Украины и России нарастают проблемы с беспилотниками и как их будут решать.