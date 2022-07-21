Иран готов экспортировать военную технику и оружие в дружественные страны.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Ирана Киомарс Хейдари, сообщает Tasnim News Agency.

По его словам, армия Ирана смогла разработать самые современные БПЛА, которые используются в дальней и трансграничной разведке, а также в боевых действиях. При этом предпринимаются усилия по расширению дальности и повышения точности оружия.

Ранее премьер Ирана заявил, что Тегеран не будет поставлять беспилотники Москве. Однако американские СМИ регулярно сообщают о таких планах.

При этом Иран стремится войти в БРИКС – объединение Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

Напомним, в Белом доме не видят признаков продажи иранских беспилотников России для использования в Украине. Однако, по мнению спикера Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, это не означает, что Россия оставила намерения получить беспилотные аппараты из Ирана для войны в Украине.

Также "Страна" сообщала, что в Кремле заявили о том, что Владимир Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников с лидерами Ирана.