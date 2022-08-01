Из оккупированного Мариуполя в сторону Запорожья движется большое количество военной инженерной техники и живой силы россиян.

Об этом сообщил советник мариупольского мэра Петр Андрющенко, опубликовав соответствующее видео.

По его словам, большинство техники – понтонные переправы с отметкой "V".

Ранее британская разведка сообщала, что понтонные мосты россияне используют вместо разрушенных под Херсоном.

Напомним, недавно мэр соседнего Мелитополя также заявлял, что через город массово движется российская военная техника с Донбасса на Херсон.

Впоследствии в разведке подтвердили, что РФ действительно перебрасывает свои войска с Донбасса на юг. Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что РФ перебрасывает тактические группы воздушно-десантных войск и войска Восточного военного округа, чтобы вести боевые действия на южном направлении. Скибицкий считает это свидетельством того, что РФ не удается достичь своих целей, а украинское контрнаступление заставляет ее увеличить войска для обороны юга.

Война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 158-го дня войны. Беларусь продлила проверку боевой готовности своей армии для сковывания украинских сил на границе. Генштаб сообщил, что противник перебрасывает силы из-под Славянска на Запорожье. В ходе ракетной атаки на Николаев погиб один из богатейших людей Украины – основатель агропромышленной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Россияне заявили, что в Севастополе самодельный дрон сбросил взрывное устройство на штаб-квартиру Черноморского флота.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.