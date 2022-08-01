Россия перебрасывает из Мариуполя на Запорожье пехоту и военную технику для форсирования рек. Видео
Из оккупированного Мариуполя в сторону Запорожья движется большое количество военной инженерной техники и живой силы россиян.
Об этом сообщил советник мариупольского мэра Петр Андрющенко, опубликовав соответствующее видео.
По его словам, большинство техники – понтонные переправы с отметкой "V".
Ранее британская разведка сообщала, что понтонные мосты россияне используют вместо разрушенных под Херсоном.
Напомним, недавно мэр соседнего Мелитополя также заявлял, что через город массово движется российская военная техника с Донбасса на Херсон.
Впоследствии в разведке подтвердили, что РФ действительно перебрасывает свои войска с Донбасса на юг. Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что РФ перебрасывает тактические группы воздушно-десантных войск и войска Восточного военного округа, чтобы вести боевые действия на южном направлении. Скибицкий считает это свидетельством того, что РФ не удается достичь своих целей, а украинское контрнаступление заставляет ее увеличить войска для обороны юга.
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