Рано утром во вторник, 2 августа, в нескольких районах города прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, один человек получил ранения.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, Николаев обстреляли около 04:00. Детальная информация о последствиях обстрелов уточняется.

Война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 159-го дня войны. Противник вел бои в направлении Бахмута со стороны Покровского, а также пытался наступать на Марьинку, Авдеевку и Пески. Замглавы оперативного командования "Север" генерал Дмитрий Красильников заявил, что сейчас для ВСУ критически важно удержать Бахмут, Соледар и Северск. Захват любого из городов открывает дорогу на Славянск и Краматорск противнику. Также вчера официально начала действовать "зерновая сделка" - первое судно с кукурузой из Украины вышло из порта Одессы и направилось в Ливан.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.