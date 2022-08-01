Россияне собрали на юге около 30 батальонно-тактических групп (БТГ) с целью наступления на Кривой Рог и Николаев.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы Марка Фейгина.

При этом, по словам Арестовича, качество этих войск очень низкое, штаты этих БТГ "дутые", поэтому жителям этих городов "падать в обморок" не стоит.

Советник Ермака сообщил, что россиянам на юге поставлена задача быть готовыми к наступлению 6 августа.

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович присоединился к мнению экспертов, что Россия готовится идти в наступление на юге Украины.

Война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 158-го дня войны. Беларусь продлила проверку боевой готовности своей армии для сковывания украинских сил на границе. Генштаб сообщил, что противник перебрасывает силы из-под Славянска на Запорожье. В ходе ракетной атаки на Николаев погиб один из богатейших людей Украины – основатель агропромышленной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Россияне заявили, что в Севастополе самодельный дрон сбросил взрывное устройство на штаб-квартиру Черноморского флота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.