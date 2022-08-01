В Харьковской области россияне пытаются наступать от Балаклеи на Пришиб, а в направлении Барвенково их атаки были отбиты.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы Марка Фейгина.

Также, по его словам, в районе Северска войска РФ пытаются наступать на Серебрянку и продолжают безуспешные попытки взять Григорьевку.

Кроме того, севернее Горловки россияне пытаются наступать на Семигорье с целью взять Бахмут в полуокружение и заставить украинские войска отойти из него.

"Но мне эти перспективы представляются сомнительными", – сказал Арестович.

Также, по его словам, россияне продвинулись на несколько сотен метров в районе Песок на Авдеевском направлении, а ВСУ немного продвинулись в районе Угледара.

Напомним, по данным Генштаба, Россия перебрасывает войска с Донбасса на Запорожье и немного продвинулась в районе Авдеевки.

Ранее мы писали, что Алексей Арестович сообщил о подготовке Россией наступления на юге Украины.

Война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 158-го дня войны. Беларусь продлила проверку боевой готовности своей армии для сковывания украинских сил на границе. Генштаб сообщил, что противник перебрасывает силы из-под Славянска на Запорожье. В ходе ракетной атаки на Николаев погиб один из богатейших людей Украины – основатель агропромышленной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Россияне заявили, что в Севастополе самодельный дрон сбросил взрывное устройство на штаб-квартиру Черноморского флота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.