"Эти перспективы представляются сомнительными". Арестович о попытках россиян окружить Бахмут
В Харьковской области россияне пытаются наступать от Балаклеи на Пришиб, а в направлении Барвенково их атаки были отбиты.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы Марка Фейгина.
Также, по его словам, в районе Северска войска РФ пытаются наступать на Серебрянку и продолжают безуспешные попытки взять Григорьевку.
Кроме того, севернее Горловки россияне пытаются наступать на Семигорье с целью взять Бахмут в полуокружение и заставить украинские войска отойти из него.
"Но мне эти перспективы представляются сомнительными", – сказал Арестович.
Также, по его словам, россияне продвинулись на несколько сотен метров в районе Песок на Авдеевском направлении, а ВСУ немного продвинулись в районе Угледара.
Напомним, по данным Генштаба, Россия перебрасывает войска с Донбасса на Запорожье и немного продвинулась в районе Авдеевки.
Ранее мы писали, что Алексей Арестович сообщил о подготовке Россией наступления на юге Украины.
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