На подходах к Запорожью вырыты сотни километры окопов. Город основательно приготовился к наступлению противника.

Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в интервью изданию "Укринформ".

"Мы с военным командованием в марте, понимая силы наступления, выстроили модель обороны, чтобы остановить врага на подступах к Запорожью, чтобы сюда не долетали средства поражения. Потребовалась такая линия обороны, чтобы не достреливали из пушек и реактивных систем залпового огня. Все время роются окопы, строятся опорные пункты. Нам помогали в их строительстве все украинские регионы. Запорожскую область защищает большое количество мотивированных и сильных бойцов", - сказал Старух.

Военный губернатор добавил, что несмотря на продолжающиеся уже пять месяцев атаки российских войск, Вооруженные силы Украины умело держат оборону: отстреливаются, сбивают самолеты, подбивают танки, уничтожают личный состав врага.

Также Александр Старух надеется, что в ближайшее время удастся полностью деоккупировать Запорожскую область.

Напомним, украинская разведка не исключает, что Россия будет пробовать наступать в сторону Запорожья.

Война в Украине продолжается уже 158-й день. "Страна" следит за происходящим 31 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 157-го дня войны.

В этот день к югу от Бахмута россияне штурмовали Вершину и Травневое. Бои продолжались у Зайцево. Также противник вошел в Семигорье и закрепляется на его окраинах. На юге противостояние характеризовалось больше взаимными обстрелами.

Между тем советник Ермака Алексей Арестович озвучил все более распространяющееся мнение, что Россия готовится идти в наступление на юге Украины.

Украинская разведка заявила, что уже в ближайшее время РФ намерена организовать на захваченных территориях "референдумы". ГУР также сообщил о том, что в Херсонской и Запорожской областях начала активно работать партия "Единая Россия".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.