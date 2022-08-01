Мэр Николаева Александр Сенкевич опубликовал видео последствий обстрелов жилых кварталов города.

Соответствующие кадры появились в Telegram-канале чиновника в понедельник, 1 августа.

Сообщается, что всего с начала полномасштабной войны в Николаеве было повреждено 680 частных домов, из них 69 не подлежат восстановлению.

Также повреждения получили около 500 многоэтажек.

Ранее мы писали, что 1 августа в Николаеве под обстрел попали травмпункт и меддиспансер. Сгорел гуманитарный склад с лекарствами и едой.

Война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 158-го дня войны. Беларусь продлила проверку боевой готовности своей армии для сковывания украинских сил на границе. Генштаб сообщил, что противник перебрасывает силы из-под Славянска на Запорожье. В ходе ракетной атаки на Николаев погиб один из богатейших людей Украины – основатель агропромышленной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Россияне заявили, что в Севастополе самодельный дрон сбросил взрывное устройство на штаб-квартиру Черноморского флота.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.