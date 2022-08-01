Травмпункт попал под обстрел. Фото: t.me/senkevichonline

В результате ночного обстрела Николаева 1 августа пострадали гражданские объекты. В том числе - открытый в конце 2019 года травмпункт, его здание частично разрушено. 

Об этом мэр города Александр Сенкевич сообщил в Telegram-канале. 

 

По его словам, от ударной волны и обломков в соседних лечебных отделениях вылетели окна. К счастью, персонал и пациенты не пострадали.

Мэр Николаева Александр Сенкевич опубликовал фото последствий утренних ударов по городу

Мэр Николаева Александр Сенкевич опубликовал фото последствий утренних ударов по городу

Мэр Николаева Александр Сенкевич опубликовал фото последствий утренних ударов по городу

Мэр Николаева Александр Сенкевич опубликовал фото последствий утренних ударов по городу

Мэр Николаева Александр Сенкевич опубликовал фото последствий утренних ударов по городу

Мэр Николаева Александр Сенкевич опубликовал фото последствий утренних ударов по городу

По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, под обстрел ночью также попали частные дома, в результате пострадали три человека. 

Также в результате удара по городу на территории меддиспансера вспыхнул пожар. Сгорел гуманитарный склад с лекарствами и продовольствием, но обошлось без жертв.

Ким об обстрелах

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