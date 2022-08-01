В результате ночного обстрела Николаева 1 августа пострадали гражданские объекты. В том числе - открытый в конце 2019 года травмпункт, его здание частично разрушено.

Об этом мэр города Александр Сенкевич сообщил в Telegram-канале.

По его словам, от ударной волны и обломков в соседних лечебных отделениях вылетели окна. К счастью, персонал и пациенты не пострадали.

По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, под обстрел ночью также попали частные дома, в результате пострадали три человека.

Также в результате удара по городу на территории меддиспансера вспыхнул пожар. Сгорел гуманитарный склад с лекарствами и продовольствием, но обошлось без жертв.

Война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.

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