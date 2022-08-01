Великобритания собирается передать Украине несколько военных кораблей. Речь, по предварительным данным, идет о двух противоминных кораблях из состава Королевских военно-морских сил.

Об этом в интервью "Суспильному" сообщил посол Украины в Британии Вадим Пристайко.

По его словам, украинские офицеры и моряки уже проходят учения на этих кораблях.

"Наши приоритеты сдвинулись. Нам сейчас нужны противоминные корабли. Два – это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые находятся на вооружении Военно-морских сил Ее Величества", - сказал посол.

Напомним, что сегодня первое судно с украинским зерном покинуло порт Одессы.

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