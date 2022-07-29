Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина сейчас находится на третьем этапе войны, и ключевым оружием, которое ей сейчас необходимо, являются реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Об этом Подоляк рассказал в эфире национального телемарафона.

"Что необходимо? Первое, системы РСЗО - это ключевое. Второе, системы ПВО, чтобы россияне не использовали крылатых ракет и не били по нашим городам. Третье, любые беспилотники. В первую очередь ударные, которые позволят наносить существенные потери российской бронетехнике и российской живой силе", - добавил Михаил Подоляк.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.